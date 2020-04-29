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В Челябинске 91-летнему фронтовику отказали в выплате ко дню Победы 11:20
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29.04.2020 11:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске 91-летнему фронтовику отказали в выплате ко дню Победы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинске 91-летнему ветерану Великой Отечественной войны отказали в ежегодной денежной выплате 10 тысяч рублей, установленной президентским указом ко дню Победы. Фронтовику потребовался год, чтобы с помощью прокуратуры отстоять свои права в двух судебных инстанциях, сообщили в среду надзорном ведомстве региона.

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- Обращение 91-летнего ветерана поступило в прокуратуру Тракторозаводского района Челябинска, - сообщила представитель надзорного ведомства региона Наталья Мамаева. - В нем он сообщил об отказе территориального управления Пенсионного фонда РФ в назначении ежегодной денежной выплаты ко дню Победы, установленной Указом президента РФ от 24 апреля 2019 года. Как выяснилось, ветерана отказались признать участником войны, поскольку он участвовал в боях с националистическим подпольем уже после 1945 года. В прокуратуре признали это решение незаконным и обратились в суд с иском о защите нарушенных прав.

Стоит отметить, что по закону к ветеранам Великой Отечественной войны относятся фронтовики, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период войны, а также принимавшие участие в операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 по 31 декабря 1951 года.

Фото: Нижегородское отделение ОНФ
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Челябинец участвовал в боях с националистическим подпольем с 1948 по 1951 год, а значит - имеет полное право на получение выплаты, что последовательно подтвердили Центральный суд Челябинска и апелляционная инстанция областного суда, куда обратились не согласившиеся с выводами прокуратуры представители Пенсионного фонда.

После рассмотрения иска в апелляции, решение о назначении выплаты вступило в законную силу. И как отметили в прокуратуре, его исполнение взято на особый контроль.

Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск День Победы

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