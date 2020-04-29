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29.04.2020 15:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Треть пациентов с COVID-19 на Южном Урале лечится на дому

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Власти Челябинской области рассказали о том, кто подлежит обязательно госпитализации по COVID-19. Около 150 пациентов с бессимптомным протеканием заболевания проходят лечение на дому, сообщили в среду в региональном минздраве.

Минздрав Челябинской области закрыт на карантин

Обязательной госпитализации при заражении коронавирусом подлежат лица из группы риска, - пояснили в ведомстве. - Это граждане старше 60 лет, беременные женщины, пациенты с сопутствующими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения, а также пациенты, проживающие с лицами из группы риска или те, кто находится в неблагоприятных условиях.

Врачи выезжают на осмотр таких пациентов не реже одного раза в три дня и берут повторные анализы на 11 день заболевания. Все остальное время с ними работают дистанционно - по телефону. По алгоритму оказания медицинской помощи, взрослых больных опрашивают о состоянии здоровья один раз в день, о состоянии детей справляются дважды.

Медицинская помощь на дому может оказываться только в случае отсутствия симптомов заболевания и только тем пациентам, кто не относится к группам риска, отметили в минздраве.

Как уже сообщала "РГ", на утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания.

В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлен до 11 мая
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