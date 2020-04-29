В Югре скончался третий пациент с коронавирусом

В Нефтеюганской больнице скончался мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом общее количество смертей в регионе от нового коронавируса увеличилось до трех человек.

Как сообщают в оперштабе региона по борьбе с болезнью, у югорчанина была тяжелая форма пневмонии и ряд сопутствующих заболеваний. Ему было больше 65 лет.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 366 случаев коронавирусной инфекции. Справились с болезнью 69 человек. Ранее жертвами вируса стали 70-летняя сургутянка и 50-летний вахтовик с Приобского месторождения.