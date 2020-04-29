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29.04.2020 06:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В России прошло первое заседание арбитражного суда на удаленке

Текст: Елена Мационг (Салехард)
В арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа прошло первое в стране заседание, при котором участники процесса общались по системам видеосвязи, установленной на их личных гаджетах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все они находились дома, на самоизоляции. Для участия в процессе юристы прошли предварительную авторизацию на сайте суда.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Как отметил судья арбитражного суда Михаил Беспалов, проводивший заседание, такая практика, когда применяется видеоконференцсвязь для участия в заседаниях представителей из других регионов, уже хорошо отработана. Раньше для этого представители сторон приходили в суды по месту жительства. Там для них организовывали сеанс видеосвязи, а сотрудники суда проверяли их полномочия. При рассмотрении же дела судом на Ямале впервые стороны использовали личные гаджеты. То есть могли работать, не выходя из дома. Что сейчас, при пандемии, очень важно.

Участниками спора на Ямале, как значится на сайте ведомства, стали Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ямалу и арбитражный управляющий Лада Любимая.

Заседание, с точки зрения организации процесса, прошло успешно, так, если бы все шло в обычном режиме, когда стороны участвуют в процессе лично.

По результатам судебного заседания суд вынес решение о привлечении арбитражного управляющего Любимой Л.С. к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

На заседаниях судов стали звонить по видеосвязи и писать в мессенджеры

Как отметили в арбитражном суде Ямала, этот эксперимент прошел в развитие инициативы Верховного Суда России. Она направлена на обеспечение доступности правосудия, защиту законных прав и интересов граждан и бизнеса в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что 21 апреля Верховный Суд РФ провел ряд заседаний в режиме веб-конференции, позднее аналогичные процессы были организованы и в других судах страны.

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