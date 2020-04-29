В Сибири разрабатывают новые технологии для добывающих компаний

Исполняется шесть лет, как западные страны начали вводить санкции против России, в том числе ограничивающие развитие энергетического сектора нашей страны. Но, как говорится, нет худа без добра, потому что эти ограничения стимулировали отечественные предприятия выпускать оборудование для ТЭК и нефтесервиса.

Например, тюменская компания "Югсон-Сервис" за это время увеличила объемы производства в три раза. "Можно сказать, нашему предприятию санкции придали дополнительный импульс, - говорит его руководитель, доктор технических наук Анатолий Киреев. - Хотя, на мой взгляд, импортозамещением нужно заниматься независимо от внешних ограничений, поступать рационально: зачем покупать что-либо за валюту, если мы способны сделать это сами? Конечно, если продукция по функционалу и качеству не уступает импортной. Скажем, у нас определенные виды оборудования охотно закупают даже зарубежные компании, работающие в России. Принимая такое решение, они прежде всего учитывают логистику: закупил здесь и сэкономил на доставке, получил прибыль".

Причем важно, что сибирские промышленники опираются на собственные разработки - это несколько сотен видов оборудования. У компании свое конструкторское бюро и опытное производство с испытательными стендами. Получено около 30 патентов.

Созданное в 2008 году предприятие "ИнТех" занимается разработкой технологии интеллектуального глушения нефтяных скважин и сейчас проводит испытания оборудования на месторождении в Новом Уренгое. Подготовка к этому ответственному моменту заняла год, и после проведения испытаний на предприятии планируют приступить к выпуску новой продукции. "Три наши предыдущие разработки связаны с автоматизацией технологических процессов при проведении внутрискважинных работ, они запатентованы и используются в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Иркутске и Оренбурге, а также в Сербии, - рассказал директор Андрей Коротченко. - У некоторых изобретений, к сожалению, появились конкуренты: наши первые разработки скопировали и уже производят другие компании".

Технология весьма перспективна. Дело в том, что для проведения дополнительных работ на действующей скважине необходимо ее заглушить. Потери при этом составляют до 20 процентов объемов добычи. Задача - их минимизировать, и тюменцы ее успешно решили. "Закончим испытания, покажем результаты заказчику и, надеюсь, что потрясения, связанные с пандемией и падением цен на нефть, не отразятся на работе нашего предприятия", - оптимистично предполагает Коротченко.

Западные санкции стимулировали отечественные предприятия выпускать оборудование для топливно-энергетического комплекса и нефтесервиса

На начальном этапе предприятию помогла региональная программа льготного кредитования. Не было проблем и с получением кредитов по федеральной программе. Около пяти лет предприятие на льготных условиях арендовало площадь в Тюменском технопарке, что, по словам руководителя, было для молодого производства очень большой поддержкой. За это время компания встала на ноги, в прошлом году приобрела собственный офис в областном центре.

Предприятие "ИНТЭС" работает на рынке 20 лет и также занимается разработкой и производством оборудования для нефтедобычи. Одно из их изобретений - автоматическую самонастраивающуюся систему интеллектуального управления - использовали во многих нефтяных компаниях.

В производстве нескольких сотен видов оборудования сибирские промышленники опираются исключительно на собственные разработки

Через два месяца на предприятии намерены провести испытания промышленного образца погружного насоса объемного типа, и в случае успеха планируют продавать новинку вместе с сервисным обслуживанием - в этом случае оборудование работает дольше, а значит, и прибыль нефтяников выше, убежден директор предприятия Юрий Богачук. Сама новая модель насоса тоже должна произвести своего рода революцию в нефтедобыче, потому что скорость закачки и срок эксплуатации новинки значительно выше, чем у предшественников. К слову, оборудование оснастят системой интеллектуального управления собственной разработки. "То, чем мы занимаемся, свидетельство того, что в нашей стране создаются инновационные технологии и работают грамотные специалисты в сфере нефтедобычи, - с гордостью говорит Богачук. - По оптимистичному сценарию через месяц-полтора начнется восстановление экономического развития, а значит, во втором полугодии мы сможем приступить к производству новых насосов и установке их на месторождениях. После любого падения неизбежны бурный рост и развитие".

Кстати

В конце прошлого года компания "Транснефть - Сибирь" ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ). Это подразделение завода обеспечит транспортировщиков нефти продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Уже с нынешнего года с учетом новых мощностей на ТРМЗ планируется выпускать более 8,5 тысячи тонн металлоконструкций в год. Номенклатура производимой продукции ТРМЗ превысит две тысячи единиц. Увеличится производство оборудования для очистных сооружений и проведения ремонтных работ в болотистой местности, возрастет выпуск специализированного оборудования для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, запасных частей и комплектующих магистральных и подпорных насосов.