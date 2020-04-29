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29.04.2020 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени удалили желчный пузырь пациенту, переболевшему COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Тюменским хирургам пришлось срочно оперировать 54-летнего мужчину, который только что перенес коронавирусную инфекцию.

Фото: iStock
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У пациента заболел желчный пузырь, начался абсцесс (гнойное воспаление тканей). Как пояснили в пресс-службе областной клинической больницы №2, такое случается, когда организм не может справиться с болезнетворной микробной флорой.

"А этот пациент длительное время был подключен к аппарату ИВЛ и еще не оправился полностью", - отметили в клинике.

Воспаление требовало экстренного вмешательства. А тот факт, что мужчина перенес COVID-19, дополнительных мер защиты для врачей. И хотя результаты тестов на коронавирус были отрицательными, хирурги работали в изолированной операционной, одетыми в защитные костюмы-комбинезоны и специальные маски.

"Пациент операцию перенес хорошо, его состояние врачи оценивают как стабильное. Очередное тестирование вновь не выявило COVID-19. Однако, чтобы восстановиться после операции и всех потрясений, мужчине потребуется время", - сказала официальный представитель медучреждения Дарья Ровбут.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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