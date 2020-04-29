В Тюменской области разрешили работать айтишникам и частным клиникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор разрешил работать IT-специалистам и частным клиникам. Соответствующие изменения внесены в региональные документы сегодня, 29 апреля.

Итак, вновь оказывать услуги смогут организации ДОСААФ (в части подготовки по военно-учетным специальностям). Имеют право вернуться на работу сотрудники тюменских IT-организаций и бизнесмены, которые обслуживают компьютеры предприятий, оборудование для спутниковой связи, спутникового и цифрового телевидения, интернета и так далее.

Возобновляется деятельность также коммерческих больниц (но только - в части оказания экстренной и неотложной медпомощи и для тестирования на COVID-19).

В оперативном штабе ситуацию с распространением коронавируса в Тюменской области описывают как стабильную, но напряженную. На сегодня количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло 420 человек. Почти 16 процентов из них - старше 65 лет.

Кстати

Региональные власти выделили средства на дополнительную единоразовую выплату местным жителям старше 65 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания - по две тысячи рублей.

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