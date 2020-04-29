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29 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 146-ФЗ "О внесении изменения в статью 432 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

Дата подписания 24 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о рыболовстве

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в часть 4 статьи 432 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2011, N 30, ст. 4590; 2015, N 18, ст. 2623) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного значения проводятся должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области рыболовства на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти в области рыболовства. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах рыбохозяйственного значения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых проверок.".

Президент Российской Федерации В. Путин