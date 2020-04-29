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29.04.2020 17:33
Рубрика: Спорт

Роман Зобнин: Я до сих пор не вернулся на уровень 2017 года

Текст: Максим Домчев
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что так и не смог вернуться на прежний уровень после травмы в 2017 году.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Роман Зобнин - один из лидеров нынешнего "Спартака и сборной страны. В 2017 году он показывал яркую игру, однако затем получил тяжелейшую травму. По словам футболиста, после восстановления он так и не смог достичь той формы, которая была у него тогда.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"В 2017 году меня посещали мысли, что не получится восстановиться от травмы, полученной в товарищеском матче против Венгрии. Эти мысли до сих пор посещают, потому что я до сих пор не вернулся на прежний уровень. Надо больше работать, чтобы вернуться на него. Каждое, даже самое мелкое повреждение сбивает с игрового ритма и кондиции приходится набирать заново. Когда увидел, как после операции меня поддерживают болельщики в соцсетях и на трибунах, слезы наворачивались на глаза", - рассказал он "Матч ТВ".

30 апреля в 21.00 по московскому времени в эфире телеканала выйдет документальный фильм "Посттравматический синдром". Это рассказ о тех, кто преодолел боль с помощью единственного лекарства - жажды жизни и победы, кто принял вызов судьбы, преодолел невзгоды и снова поверил в себя.

Героями фильма помимо Зобнина станут футболист Денис Черышев, прыгун в воду Дмитрий Саутин, хоккеист Игорь Григоренко, борец Екатерина Букина и бобслеистка Ирина Скворцова.

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