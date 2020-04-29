Роман Зобнин: Я до сих пор не вернулся на уровень 2017 года

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин признался, что так и не смог вернуться на прежний уровень после травмы в 2017 году.

Роман Зобнин - один из лидеров нынешнего "Спартака и сборной страны. В 2017 году он показывал яркую игру, однако затем получил тяжелейшую травму. По словам футболиста, после восстановления он так и не смог достичь той формы, которая была у него тогда.

"В 2017 году меня посещали мысли, что не получится восстановиться от травмы, полученной в товарищеском матче против Венгрии. Эти мысли до сих пор посещают, потому что я до сих пор не вернулся на прежний уровень. Надо больше работать, чтобы вернуться на него. Каждое, даже самое мелкое повреждение сбивает с игрового ритма и кондиции приходится набирать заново. Когда увидел, как после операции меня поддерживают болельщики в соцсетях и на трибунах, слезы наворачивались на глаза", - рассказал он "Матч ТВ".

30 апреля в 21.00 по московскому времени в эфире телеканала выйдет документальный фильм "Посттравматический синдром". Это рассказ о тех, кто преодолел боль с помощью единственного лекарства - жажды жизни и победы, кто принял вызов судьбы, преодолел невзгоды и снова поверил в себя.

Героями фильма помимо Зобнина станут футболист Денис Черышев, прыгун в воду Дмитрий Саутин, хоккеист Игорь Григоренко, борец Екатерина Букина и бобслеистка Ирина Скворцова.