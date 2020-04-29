"Роскосмос" продолжит создание космического буксира с ядерным двигателем в рамках новой опытно-конструкторской работы позже в этом году. Ранее из материалов, опубликованных на сайте госзакупок, следовало, что "Роскосмос" приостановил создание транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса вследствие недостроенного стенда для его испытаний, сообщает РИА Новости ​​​.

"Контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "ТЭМ" мы вынуждены были расторгнуть на последнем этапе, при этом основной объем работ был выполнен и принят. Тематика ТЭМ будет продолжена в этом году в рамках другой ОКР", - цитирует информационное агентство представителя пресс-службы "Роскосмоса".

Надо сказать, что космический "буксир" c ядерным двигателем - один из самых амбициозных проектов не только российских ученых, но и в мире. Как рассказал в январе на традиционных "Королёвских чтениях" первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, летные испытания намечены на 2030 год.

Что представляет из себя "буксир"? Транспортно-энергетический модуль, который будет брать на абордаж грузы. Который сможет заниматься сменой траектории космических объектов, используя для этого не традиционное топливо, а энергию "ядерной батарейки". Такие системы особенно перспективны для межорбитальных, межпланетных перелетов, - говорят специалисты. Они могут стать основой для миссий, которые кажутся еще фантастикой.

Проект уникальный. Уникальные технологии. Требовалось решить огромное количество научно-технических и технологических задач, которые не решил еще никто в мире. Это создание высокотемпературных систем сброса тепла в космическом пространстве, систем преобразования энергии, электроплазменных двигателей больших мощностей, высокотемпературных элементов и материалов.

Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.