Роспотребнадзор напомнил о начале сезона активности клещей

В документе говорится о необходимости продолжения строгого соблюдения режима самоизоляции - максимально ограничить физические контакты с родственниками и друзьями: воздержаться от посещений и не принимать их в собственном доме, отказаться от прогулок и пикников на природе, а также не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями).

Но если все же решили выехать за город, отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними). А при пользовании общественным транспортом используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком.

На отдыхе не расширяйте круг общения, избегайте контактов с соседями по дачному участку, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м) и меры гигиены - тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд.

Выехав на природу, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры. А перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки либо обработайте кожным антисептиком, а овощи и фрукты - проточной водой;

Роспотребнадзор также рекомендует не употреблять алкоголь, который снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.