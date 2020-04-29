Роспотребнадзор посоветовал отказаться от пикников на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по поведению в период майских праздников.

В частности, следует отказаться от прогулок и пикников. Кроме того, рекомендовано не посещать родственников и друзей, не принимать их в своем доме.

"Не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также там призвали отказаться от алкоголя, так как снижает способность организма сопротивляться болезням.

Что касается дачников, то им тоже необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию.