Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты.

Все продукты должны продаваться в упакованном виде. Взвешивать их самим покупателям Роспотребнадзор не рекомендует.

Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства. Как считают в Роспотребнадзоре, необходимо исключить возможность покупателям проводить самостоятельное взвешивание продуктов питания. "Реализацию товаров осуществлять в упакованном виде", - говорится в документе.

Помимо этого, необходимо четко разграничить функции продавца и кассира. Один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них.

Все работники торговли должны проводить все манипуляции с продуктами только в одноразовых перчатках. Сотрудники должны быть разделены по участкам, отделам и сменам для минимизации контактов.