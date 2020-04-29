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29.04.2020 20:45
Рубрика: Экономика

Затупилось острие нефтяной иглы

Россия сможет преодолеть углеводородную зависимость
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 95(8149)
После мартовского обвала нефтяных цен в России снова заговорили о необходимости избавиться от "углеводородного проклятья". Хотя этим дискуссиям уже более 30 лет, Россия не стоит на месте: за прошлый год количество установленных мощностей в альтернативной энергетике страны увеличилось почти на 10 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впрочем, темпы энергетического перехода могли быть и быстрее. Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса "Тошиба Рус", рассказывает, почему больше не получится полагаться на нефтяные цены и как в этом помогут возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

- Когда ставят вопрос "Может ли Россия слезть с нефтяной иглы?", я сразу предлагаю его переформулировать в утвердительное предложение "России придется слезть с нефтяной иглы", потому что переход к альтернативным мощностям - это мировая тенденция, а стоимость углеводородного сырья будет снижаться. По данным Агентства по возобновляемой энергетике (International Renewable Energy Agency, IRENA), в 2019 году 70 процентов новых мощностей в мировой энергетике пришлись на долю возобновляемых источников. То есть человечество уже строит альтернативных энергосистем больше, чем традиционных. По данным экспертов Программы ООН по окружающей среде, с 2010 года в ВИЭ больше других инвестировали Китай (758 миллиардов долларов), Европа (698 миллиардов), США (356 миллиардов) и Япония (202 миллиарда долларов).

Фото: REUTERS
Альтернативные источники энергии в России обрели новые полномочия

Что же будет с Россией? Ответ простой, а решение - сложное: России тоже необходимо менять технологический уклад. Конечно, это задача комплексной макроэкономической политики. И в части модернизации энергокомплекса России также надо идти в фарватере мировых тенденций. Прежде всего об этом нужно задуматься нашим нефтегазовым гигантам, ведь крупнейшие инвесторы "зеленой" энергетики - это их коллеги Shell, Total, Eni, Equinor и BP.

Пока что в России возобновляемая энергетика развивается крайне медленно. По данным IRENA, в 2019 году в России насчитывалось 55 тысяч МВт установленных альтернативных мощностей (на 10 процентов больше, чем годом ранее). Для сравнения: у Китая 759 тысяч МВт. Однако львиная доля наших мощностей - это советские гидроэлектростанции, тогда как 90 процентов инвестиций в возобновляемую энергетику сейчас идут в ветрогенераторы и солнечные панели. На ветряную энергетику в нашей стране приходится всего 102 МВт установленных мощностей, а на солнечную - 1 тысяча МВт.

В российской энергосистеме есть довольно много "узких мест", где необходимо развивать именно возобновляемую генерацию

Впрочем, темпы развития солнечной энергетики в России неплохие. За 2019-й объем установленных мощностей увеличился почти в два раза. Что нужно для ускорения процесса? Конечно, не следует полностью отказываться от ископаемых источников энергии, которыми Россия хорошо обеспечена. Экономически их использование еще оправданно. Однако в российской энергосистеме есть "узкие места", где нужно развивать именно ВИЭ. Энергоснабжение доступно только на трети территории страны, газифицировано при этом лишь половина городских и чуть больше трети сельских районов.

Фото: iStock
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Именно в необеспеченных мощностями, а также в изолированных и удаленных от сложившихся сетей уголках страны можно развивать альтернативную энергетику и особенно микрогенерацию. Прежде всего следует популяризировать идею оснащения отдельных домохозяйств и небольших производств автономными ВИЭ. Необходима, конечно, и материальная поддержка. Владельцам жилья или производств, открытым для инноваций, нужно помочь льготными кредитами или, к примеру, бесплатным выделением земли под объекты микроэнергетики (солнечные батареи, в частности). Более того, домашние солнечные электростанции часто генерируют энергию с избытком, а значит, могут отдавать ее в сеть, то есть домохозяйство превращается из потребителя в поставщика. Соответственно на уровне отдельных поселений или производственных зон можно создавать автономные энергетические кластеры.

Таким образом можно создать автономную энергосеть в различных уголках России. Для них развитие ВИЭ окажется экономически целесообразнее "подсаживания" на "иглу" ископаемых источников, а также даст импульс развитию индустрии в России. Фактически речь идет о создании новой наукоемкой отрасли экономики с мощным мультипликативным эффектом.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Фурсова
Экономика Отрасли Энергетика

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