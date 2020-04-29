Россия создаст мышей-моделей для испытания вакцины против COVID-19

Институт биологии гена РАН вместе с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора приступили к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS. Новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Они позволят изучать вакцины и лечебные препараты против коронавируса.

Главным отличием новой модели животных от уже существующих в мире станет биологическая безопасность. Мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии.

На первом этапе "спецагентов" будут создавать методом трансгенеза. Затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Ученые рассчитывают получить первые результаты уже в июне.