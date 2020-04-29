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29.04.2020 13:03
Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о мошенниках "из банка", которые ходят по квартирам

Текст: Игорь Зубков
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые обходят квартиры под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов. Они становятся особенно опасными перед майскими праздниками, в течение которых миллионы людей останутся дома.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Gettyimages
Как уберечься от новых видов мошенничества

Аферисты предлагают продлить просроченные банковские карты, оформить потребительский кредит "на дому" и даже рефинансировать ипотеку, а затем просят данные банковской карты. Через некоторое время со счета этой карты могут быть списаны все средства, предупреждает банк.

"На фоне введения режима самоизоляции примерно на 15% повысилось число мошеннических действий в отношении наших клиентов, в первую очередь - с использованием метода социальной инженерии, - отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная. - При этом граждане все чаще проявляют сознательность и не сообщают свои персональные данные в ходе подобных телефонных разговоров. Понимая все меньшую эффективность такого подхода, мошенники решили вернуться к старым способам обмана клиентов и снова практикуют визиты на дом под видом финансовых консультантов".

Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Финансы ВТБ

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