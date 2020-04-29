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29.04.2020 22:56
Рубрика: Власть

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Текст: Владимир Кузьмин

Гражданам России с правом постоянного проживания в другом государстве открыли границу. Выехать из страны можно будет только один раз.

Фото: iStock
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В качестве одной из мер для нераспространения коронавирусной инфекции правительство с 30 марта закрыло государственную границу, сделав исключение для отдельных категорий россиян. Ограничение действовало до 1 мая, однако премьер-министр Михаил Мишустин сделал его бессрочным - до того, как нормализуется эпидемиологическая обстановка.

Этим же распоряжением глава правительства дополнил перечень россиян, которые все-таки могут покидать страну. В него включили лиц, имеющих иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Однако им разрешен только однократный выезд из России к месту постоянного проживания.

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