Россияне поддерживают меры по сохранению памяти о Великой Отечественной войне

Большинство россиян старше 60 лет (88%) считают, что меры, которые государство предпринимает для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и подвиге нашего народа, являются действенными. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, лишь 4% респондентов считают, что эти меры не помогают, еще 6% придерживаются другого мнения, 2% затруднились ответить.

При этом 94% опрошенных старше 60 лет сообщают, что их родные - родители или бабушки и дедушки - участвовали в сражениях во время Великой Отечественной войны. Каждый пятый - 22% - отмечал, что его близкие жили на оккупированных территориях или были в плену, 2% говорили, что это пережили они сами.

Самой известной акцией, посвященной сохранению памяти о Великой Отечественной войне, является "Бессмертный полк" - практически все участники опроса (99%) знают о ней в той или иной степени. А треть (39%) из них передавали для этой акции историю семьи или родственников. Еще 73% пожилых россиян знают о проекте "Лица победы", который хранит документы о судьбах военного поколения, а примерно каждый пятый принимал в нем участие.