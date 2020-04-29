Россияне соблюдают меры профилактики COVID-19 и знают о господдерже

Пандемия беспокоит россиян, но несмотря на трудности, которые принесли в их жизнь меры по борьбе с коронавирусом, основная часть граждан считает их оправданными, соблюдает режим самоизоляции и старается быть в курсе поддержки государства. К таким выводам пришли аналитики холдинга "Ромир" по результатам опроса, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества.

Подавляющее большинство граждан - 90% - соблюдает меры по профилактике заражения коронавирусом. Так, по данным исследования, россияне часто моют руки (89%), придерживаются режима самоизоляции (76%), носят медицинские маски (68%), стараются не трогать руками лицо (64%), используют антисептики для рук (58%), тщательно моют продукты (48%) и носят перчатки (40%).

Опрос показал, что граждане обеспокоены распространением COVID-19 в стране и в мире: 78% так или иначе волнует данная проблема, 56% говорят, что пандемия несет реальную угрозу.

Основная часть респондентов - 44% - считает предпринимаемые федеральными властями меры оправданными, а каждый четвертый отмечает, что они недостаточны. Введение жесткого карантина приветствует 65% опрошенных, обратного мнения придерживается 24%. В то же время 88% говорит о поддержке действий в отношении заболевших или контактировавших с ними, лишь 4% высказали противоположную точку зрения. Каждый третий (37%) считает какие-либо ограничительные меры чрезмерными. Среди них - режим самоизоляции (13%), введение штрафов (13%), ограничения передвижения по городу (12%), закрытие рабочих мест (11%), введение пропускной системы (10%) и запрет выходить на улицу (9%).

Большинство участников опроса - 81% - отмечают, что испытывают из-за этого трудности в повседневной жизни. В основном они связаны с отсутствием прогулок (45%), недостатком средств профилактики (44%) и физической активности (36%), изменением образа жизни (38%), а также высоким уровнем тревоги и нехваткой общения (29%).

Опрос зафиксировал высокий уровень осведомленности населения о различных мерах поддержки со стороны государства в связи с пандемией: знают или что-то слышали об этом 80%. Самые известные из них: отсрочка уплаты платежей и налогов, кредитные каникулы, поддержка малоимущих и многодетных семей, льготные кредиты и субсидии для выплаты зарплаты сотрудникам. Основными источниками информации о распространении коронавируса чаще всего называют телевидение (78%) и интернет СМИ (72%), они же вызывают у респондентов наибольшее доверие. Также о пандемии узнают из социальных сетей (54%) и от друзей и родственников (46%). При этом наиболее авторитетным для россиян является мнение практикующих врачей (63%) и других специалистов.