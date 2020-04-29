Замедление мировой экономики и падение цен на углеводороды может негативно сказаться на привлечении инвестиций на освоение Арктических территорий и наращиванию грузооборота на Севморпути.

За последние годы арктическая повестка успела стать трендом государственной политики страны. В 2019 году объем вывоза грузов по СМП составил 17 миллионов тонн. Исходя из согласованных ранее Центральной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых (ЦКР Роснедр) проектов разработки месторождений и развития транспортной инфраструктуры, ожидается, что в 2024 году грузопоток составит 57 миллионов тонн, а в 2028-м - 118. Уже к началу этого года на долю Арктики пришлось около 10 процентов всех инвестиций в стране. На ее территории добывается 83 процента газа и 17 процентов нефти. С учетом потенциала развития территории налоговый комитет Госдумы предложил утвердить проект закона о льготах для инвесторов в Арктической зоне. Здесь предусмотрен широкий пакет льгот для добывающих компаний, в частности расширение льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5 процентов и будет действовать 15 лет. По оценкам минэнерго, только эти льготы запустят в Арктике девять крупнейших проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей. Предусмотрена поддержка не только добычи, но и строительства портов, промпредприятий и т.д. Для последних, в частности, - нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению.

Однако создание благоприятной деловой среды - далеко не единственное условие для повышения энтузиазма инвесторов. Кроме налоговых преференций у них должна быть еще и финансовая возможность реализовать свои планы. Однако нынешнее состояние дел на рынке углеводородов складывается явно не на пользу наращивания инвестиционных портфелей компаний, а сохранение их объемов на прежних уровнях ставится экспертами под вопрос. Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, снижение уровня нефтедобычи в стране на 23 процента и сокращение производства нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки согласно сделке ОПЕК+ негативно скажется на притоке валютных поступлений в страну.

"Из-за того, что сделка заявлена на два года, компании явно отложат инвестиции в добычные проекты. Это, в свою очередь, приведет к снижению ВВП страны. Но без сделки последствия кризиса перепроизводства стали бы еще хуже", - уверен эксперт.

Падение цен на нефь формирует серьезный вызов масштабному освоению российской Арктики

Сегодняшнее падение цен на углеводородное сырье на основных мировых рынках и масштабное открытие новых месторождений нефти и газа в разных районах мира в более благоприятных климатических условиях с низкой себестоимостью добычи формируют серьезные вызовы масштабному освоению российской Арктики. Лишь на некоторые из этих вызовов есть ответы, да и то степень их обоснованности и проработки крайне низка, отмечает профессор МГУ Юрий Ампилов. По его мнению, наступило время разработать концепцию разведки и освоения рудных полезных ископаемых арктического региона РФ. Причем именно тех, которые будут востребованы в грядущем новом технологическом укладе, обещающем кардинальные изменения в энергетическом секторе.

"Оставаясь в плену неизменных традиционных представлений, Россия рискует оказаться в числе технологически отсталых стран, потратив при этом большие силы и средства на малоперспективные и весьма дорогостоящие проекты. Для Арктического региона следует всерьез рассматривать и прорабатывать другие направления развития, не основанные на добыче углеводородного сырья или иных полезных ископаемых. Разработка для этого соответствующих отечественных технологий и оборудования, приспособленных для арктических условий, должна стать первоочередной задачей, которая по силам российскому инженерному корпусу. Общая концепция освоения российской Арктики должна быть кардинально пересмотрена с учетом новых реалий", - уверен эксперт.

Вполне очевидно, что нефтегазовые проекты - не единственная сфера освоения Арктики. Ее территории представляют собой неосвоенный "континент", который нуждается в целом массиве инфраструктурных проектов, без которых ведение хозяйственной деятельности нецелесообразно. В первую очередь это касается разработки рудных ископаемых, транспортной отрасли, создания современной информационно-телекоммуникационной сети, обеспечения технической доступности инфраструктуры ТЭК для различных групп потребителей и возможности оказания им услуг в сфере энергетики.

30 триллионов долларов превышает стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России

Пока крупные игроки рынка переосмысливают инвестиционные горизонты в Арктике, инициативу перенимают в регионах. Так, в конце апреля Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило о начале отбора проектов для получения господдержки. Конкурс подтвердил интерес бизнеса. "Вопрос инвестирования в Арктику актуален, поскольку эта территория отличается специфическими условиями, и привлечение финансирования для региональных проектов позволит увеличить их конкурентоспособность и создать новые рабочие места", - отметил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев. Претендент на участие в отборе инвестпроектов уже представлен - это "Первая горнорудная компания". В транспортной сфере одним из наиболее перспективных проектов может стать использование беспилотных грузовиков при перевозке арктических грузов.

Использование роботизированных систем востребовано не только на суше. "Морские подводные операции - один из технологических приоритетов при организации работ на Арктическом шельфе. Современный подход к ним предполагает использование морских роботизированных систем. Подобные можно использовать на всех этапах разведки, обустройства, эксплуатации, ликвидации и консервации месторождений", - считает руководитель направления по концептуальным исследованиям "Морнефтегазпроекта" Дмитрий Лушников.

Сегодня основной грузопоток в акватории Севморпути формируется проектами освоения минеральных ресурсов с круглогодичной схемой транспортировки. При этом международное сотрудничество в Арктике становится составной частью сопряжения Большого Евразийского партнерства и китайской инициативы "Шелковый путь". Драйвером здесь стали проекты СПГ. Напомним, что в июле 2018 года первые партии СПГ пошли из Ямала в Китай по маршруту, который уже назвали "Ледовым шелковым путем". А в апреле 2019 НОВАТЭК заключил соглашения с китайскими CNOOC и CNODC о продаже каждому по 10 процентов в своем втором проекте по сжижению газа "Арктик-СПГ".

Во втором полугодии Минэнерго России ожидает постепенное восстановление спроса на нефть, а значит, долгосрочные проекты не теряют актуальность. При этом дальнейшее обустройство Севморпути делает его глобальной конкурентной транспортной артерией. Так, в навигацию 2019 года по СМП прошли более 20 китайских судов с крупногабаритными грузами. Как считает гендиректор Координационного центра "Экономический пояс Шелкового пути", доктор экономических наук Владимир Ремыга, принимая во внимание большой интерес, проявленный китайскими партнерами, целесообразно рассмотреть создание Российско-Китайского консорциума по реализации арктических проектов. В качестве первого шага можно разработать программу строительства и совместной эксплуатации судов ледового класса. Это позволит объединить финансовые ресурсы зарубежных инвесторов и российских компаний.

Нивелировать риски экономической деятельности поможет создание арктического НОЦ. Среди задач центра - разработка новых материалов, технологий и методов исследования. Целесообразно организовать подготовку кадров для решения крупных научно-технологических задач и создания интеллектуальных цифровых, транспортно-логистических и телекоммуникационных систем для освоения и использования Арктики. Перспективными комплексными проектами НОЦ могут стать разработка месторождения свинцово-цинковых руд и редкоземельных металлов "Павловское" (Новая Земля), производственно-логистический комплекс ПЛК "Архангельск", строительство завода по сжижению природного газа в моноНоводвинске.

Таким образом, в условии ограниченности финансовых возможностей у крупных инвесторов ресурсами развития становятся консолидация усилий регионального бизнеса и научного сообщества.

Тем временем

Как сообщает портал "Проектный офис развития Арктики", буквально на днях состоялось событие, которое, без преувеличения, можно назвать арктическим событием года: корпорация "Атомфлот" и верфь "Звезда" заключили контракт на строительство атомохода проекта 10510 (ЛК-120Я), широкого известного под названием "Лидер". Сумма контракта составляет 127,6 миллиарда рублей, которые будут выделены из госбюджета. Ледокол мощностью 120 МВт должен быть введен в эксплуатацию уже в 2027 году. Атомоход сможет проламывать льды толщиной до 4,3 метра, прокладывая коридор до 50 метров шириной, и проводить караваны на скорости 10-12 узлов. Он станет головным судном проекта, в рамках которого, как предполагается, до 2033 года будет сооружено как минимум еще два ледокола.

Проект "Лидер" длительное время был под вопросом - о его целесообразности высказывались сомнения, отсутствовало понимание того, где взять деньги на строительство, но, по счастью, все эти сложности были преодолены. Появление этого ледокола, по мнению экспертов, сформирует качественно новую реальность в высоких широтах, надежно закрепив за Россией ведущую роль в освоении Севера.