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29.04.2020 20:14
Рубрика: Спорт

Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций

Текст: Анна Козина

Руководитель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци поддержал идею рекордсмена по победам на "Больших шлемах" швейцарца Роджера Федерера. Он призвал объединить две организации - ATP и WTA - в одну для успешного выхода из непростой ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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Глава ATP Андреа Гауденци согласился с Федерером, что создание единой структуры поможет усилить позиции тенниса в противостоянии с другими видами спорта и прочими развлекательными мероприятиями.

- Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что слияние - это самый верный способ раскрыть наш потенциал и оптимально представить наш продукт для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в сети, - цитирует Гауденци Tennis World USA. - Поэтому поддерживаю мнение игроков. Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных соревнованиях. Это одна из наших сильных сторон, то, что отличает теннис от многих других видов спорта. Так что мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества, готовы к дискуссиям с WTA и другими заинтересованными сторонами по всем аспектам нашего бизнеса.

Спорт Теннис

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