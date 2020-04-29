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29.04.2020 17:20
Рубрика: В мире

Румыния предоставит статус автономии области, где проживают венгры

Текст: Константин Волков
Нижняя палата парламента Румынии начала процедуру предоставления автономии Секейскому краю - области компактного проживания секеев, венгерского национального меньшинства на территории Румынии. Об этом сообщает румынское издание Digi24.
Румыния, секеи танцуют во время своего традиционного праздника. Фото: AP / Mircea Rosca Румыния, секеи танцуют во время своего традиционного праздника. Фото: AP / Mircea Rosca
Румыния, секеи танцуют во время своего традиционного праздника. Фото: AP / Mircea Rosca

Депутаты нижней палаты уже "молчаливо одобрили" закон об автономии Секейского края 23 апреля. Теперь решающее слово осталось за верхней палатой - Сенатом. После этого законопроект должен быть одобрен на референдуме секеев, которые не первое десятилетие требуют для себя автономии. Отмена автономии также утверждается на референдуме.

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Заявленная цель создания автономии - "защита венгерской национальной идентичности". При этом румынские власти выступают против автономии для секеев. Они ссылаются на конституцию страны, в которой сказано, что "Румыния является национальным, суверенным и независимым государством, унитарным и неделимым".

Согласно закону об автономии, управлять Секейским краем станет Совет самоуправления, избираемый всеобщим голосованием. Также у секеев появится президент, избираемый раз в четыре года. Румынский и венгерский языки в Секейском крае будут равноправны. В Секейском крае разрешается свободное использование венгерской символики.

Секеи, известные со времен средневековья как отважные воины, в XVIII-XX веках фактически стояли во главе региона Трансильвания. По Трианонскому договору 1920 года Трансильвания перешла в состав Румынии из Венгерского королевства. В 1952-1968 годах в составе социалистической Румынии была Венгерская автономная область, однако Николай Чаушеску, боровшийся с сепаратизмом, ее упразднил при административной реформе.

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Всего в современной Румынии насчитывается около 670 тысяч секеев. Их движение за автономию набрало силу в 1990-х годах, а в 2009 году на съезде местных органов власти Секейского края были утверждены гимн, флаг, герб и границы автономии. Решения съезда не были признаны официальным Бухарестом.

В 2011 году организация Демократический союз венгров Румынии во главе с лидером трансильванских венгров Ласло Тёкешем открыли представительство Секейского края при Европарламенте. Румыния отреагировала на это негативно, отметив, что автономия "не имеет под собой законных оснований".

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