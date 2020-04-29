Румыния предоставит статус автономии области, где проживают венгры

Депутаты нижней палаты уже "молчаливо одобрили" закон об автономии Секейского края 23 апреля. Теперь решающее слово осталось за верхней палатой - Сенатом. После этого законопроект должен быть одобрен на референдуме секеев, которые не первое десятилетие требуют для себя автономии. Отмена автономии также утверждается на референдуме.

Заявленная цель создания автономии - "защита венгерской национальной идентичности". При этом румынские власти выступают против автономии для секеев. Они ссылаются на конституцию страны, в которой сказано, что "Румыния является национальным, суверенным и независимым государством, унитарным и неделимым".

Согласно закону об автономии, управлять Секейским краем станет Совет самоуправления, избираемый всеобщим голосованием. Также у секеев появится президент, избираемый раз в четыре года. Румынский и венгерский языки в Секейском крае будут равноправны. В Секейском крае разрешается свободное использование венгерской символики.

Секеи, известные со времен средневековья как отважные воины, в XVIII-XX веках фактически стояли во главе региона Трансильвания. По Трианонскому договору 1920 года Трансильвания перешла в состав Румынии из Венгерского королевства. В 1952-1968 годах в составе социалистической Румынии была Венгерская автономная область, однако Николай Чаушеску, боровшийся с сепаратизмом, ее упразднил при административной реформе.

Всего в современной Румынии насчитывается около 670 тысяч секеев. Их движение за автономию набрало силу в 1990-х годах, а в 2009 году на съезде местных органов власти Секейского края были утверждены гимн, флаг, герб и границы автономии. Решения съезда не были признаны официальным Бухарестом.

В 2011 году организация Демократический союз венгров Румынии во главе с лидером трансильванских венгров Ласло Тёкешем открыли представительство Секейского края при Европарламенте. Румыния отреагировала на это негативно, отметив, что автономия "не имеет под собой законных оснований".