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29.04.2020 16:01
Рубрика: Экономика

РЖД продлили до 11 мая меры социальной дистанции в вагонах

Текст: Евгений Гайва

Временная рассадка пассажиров с увеличенной социальной дистанцией в вагонах поездов дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан" продлена до 11 мая, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Фото: iStock
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По этой схеме при оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются, пояснили в РЖД.

В вагонах с местами для сидения рассадка зависит от конфигурации. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода (среднее место остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Такая схема рассадки является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Она применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места, согласно оформленным проездным документам, уточнили в РЖД.

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