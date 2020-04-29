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29.04.2020 11:41
Рубрика: Экономика

РЖД: Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлен на праздники

Текст: Александр Проценко

РЖД объявили, что в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации сокращенный временный график курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" между двумя столицами будет продлен на период майских праздников.

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Названы конкретные данные: в период с 1 по 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары поездов "Сапсан" (восемь рейсов) в утренние и вечерние часы. Но 30 апреля и 11 мая количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до четырнадцати в день (семь пар).

В сообщении РЖД сообщается, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть в течение полугодабез взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

РЖД также напоминает, что полную информацию обо всех изменениях в графике движения поездов можно получить на сайте РЖД в специальном разделе.

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