Новости

Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД 18:57
В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах 18:50
Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду 18:41
Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса 18:21
В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию 18:10
Kia рассказала о кроссоверах для России 18:09
Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике 18:08
Один из заводов FCA в Италии возобновил работу 18:01
МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход 17:50
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ 17:33
Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи 17:31
Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России 17:30
В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ 17:24
ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Майские будни

Начинается выплата субсидий малому и среднему бизнесу
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) начинает принимать заявки от компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) на субсидии, которыми государство частично компенсирует малому и среднему бизнесу затраты (в том числе на выплату зарплат) в период простоя или ограничения деятельности в апреле и мае.
Малый и средний бизнес в сфере торговли, общепита и услуг первым почувствовал на себе сокращение повседневных расходов россиян, а почувствовать их рост рискует последним. Фото: Андрей Махонин/ ТАСС Малый и средний бизнес в сфере торговли, общепита и услуг первым почувствовал на себе сокращение повседневных расходов россиян, а почувствовать их рост рискует последним. Фото: Андрей Махонин/ ТАСС
Малый и средний бизнес в сфере торговли, общепита и услуг первым почувствовал на себе сокращение повседневных расходов россиян, а почувствовать их рост рискует последним. Фото: Андрей Махонин/ ТАСС

Субсидии рассчитываются как произведение минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на число работников. Они положены предприятиям и предпринимателям, чей ОКВЭД есть в списках наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Всего под субсидию попадает 38 видов экономической деятельности, в числе которых - ресторанный, гостиничный, туристический, автомобильный бизнес, авиаперевозки, кинотеатры, музеи, зоопарки, торговля непродовольственными товарами и другие. По данным Сбербанка на конец марта, по сравнению с прошлым годом расходы граждан только в сферах развлечений, общепита и услуг снизились более чем на 60%. В апреле они упали еще больше.

Фото: РИА Новости
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

"Сейчас малый бизнес в России - это 6 млн компаний и предпринимателей. Из них 5,7 млн - это категории микро-, то есть до 15 человек, которые обеспечивают в стране занятость практически 22 млн человек. И конечно, в нынешней ситуации это наиболее уязвимая категория бизнеса", - отмечал глава минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Условия получения субсидии следующие: задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не должна превышать 3000 рублей; все заявители должны быть зарегистрированы в едином реестре субъектов МСП по состоянию на 1 марта (а значит, штат работников у получателя не может превышать 250 человек, а объем выручки - более 2 млрд рублей в год); число занятых не может отличаться более чем на 10% от той, которая была в марте. Число работников ФНС проверит по данным Пенсионного фонда. При начислении субсидии ИП предпринимателя посчитают вместе с сотрудниками.

Чтобы получить деньги за апрель, бизнесу нужно успеть подать заявку с 1 мая до 1 июня, для оформления субсидии за май - с 1 июня до 1 июля

В ФНС пояснили, что заявка на получение субсидии подается через личный кабинет налогоплательщика (организации или ИП) или Почту России. Чтобы получить деньги за апрель, нужно успеть ее подать с 1 мая до 1 июня, для оформления субсидии за май - с 1 июня до 1 июля.

Поступившую информацию налоговая служба проверит на полноту и достоверность, а затем примет решение, которое будет сформировано не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия. О результатах проверки заявителя проинформируют через электронный кабинет налогоплательщика или почтовым отправлением. Информация также размещается на сайте Федеральной налоговой службы в специальном сервисе. Если решение положительное, то заявитель попадет в реестр получателей господдержки. Документ формируется в течение месяца, пока принимаются заявления, а в начале следующего передается в Федеральное казначейство и кредитную организацию, которые через три дня должны перевести деньги. ФНС также проинформирует об этом получателя субсидии.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Платыгин: Потребность в продавцах, официантах и тренерах сохранится

Сообщение об отказе в предоставлении субсидии направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа месяца, следующего за тем, за который предоставляется субсидия.

"Технически процедура перечисления денег весьма проста, налогами и взносами субсидии облагаться не будут", - отметил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Однако, по его мнению, требования к заявителям слишком жесткие.

"На мой взгляд, государство недооценивает атмосферу в пострадавших отраслях и степень личной катастрофы людей, которые в них заняты. Можно было, мне кажется, временно закрыть глаза на копеечные недоимки, тем более что обязательства уплатить их в бюджет никуда не денутся, а в отдельных случаях требования налоговой бывают спорными. Боюсь, это обстоятельство сильно затруднит доступ к помощи", - подчеркнул Титов.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФНС Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам