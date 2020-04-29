С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) начинает принимать заявки от компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) на субсидии, которыми государство частично компенсирует малому и среднему бизнесу затраты (в том числе на выплату зарплат) в период простоя или ограничения деятельности в апреле и мае.

Малый и средний бизнес в сфере торговли, общепита и услуг первым почувствовал на себе сокращение повседневных расходов россиян, а почувствовать их рост рискует последним. Фото: Андрей Махонин/ ТАСС

Субсидии рассчитываются как произведение минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на число работников. Они положены предприятиям и предпринимателям, чей ОКВЭД есть в списках наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Всего под субсидию попадает 38 видов экономической деятельности, в числе которых - ресторанный, гостиничный, туристический, автомобильный бизнес, авиаперевозки, кинотеатры, музеи, зоопарки, торговля непродовольственными товарами и другие. По данным Сбербанка на конец марта, по сравнению с прошлым годом расходы граждан только в сферах развлечений, общепита и услуг снизились более чем на 60%. В апреле они упали еще больше.

"Сейчас малый бизнес в России - это 6 млн компаний и предпринимателей. Из них 5,7 млн - это категории микро-, то есть до 15 человек, которые обеспечивают в стране занятость практически 22 млн человек. И конечно, в нынешней ситуации это наиболее уязвимая категория бизнеса", - отмечал глава минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Условия получения субсидии следующие: задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не должна превышать 3000 рублей; все заявители должны быть зарегистрированы в едином реестре субъектов МСП по состоянию на 1 марта (а значит, штат работников у получателя не может превышать 250 человек, а объем выручки - более 2 млрд рублей в год); число занятых не может отличаться более чем на 10% от той, которая была в марте. Число работников ФНС проверит по данным Пенсионного фонда. При начислении субсидии ИП предпринимателя посчитают вместе с сотрудниками.

Чтобы получить деньги за апрель, бизнесу нужно успеть подать заявку с 1 мая до 1 июня, для оформления субсидии за май - с 1 июня до 1 июля

В ФНС пояснили, что заявка на получение субсидии подается через личный кабинет налогоплательщика (организации или ИП) или Почту России. Чтобы получить деньги за апрель, нужно успеть ее подать с 1 мая до 1 июня, для оформления субсидии за май - с 1 июня до 1 июля.

Поступившую информацию налоговая служба проверит на полноту и достоверность, а затем примет решение, которое будет сформировано не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия. О результатах проверки заявителя проинформируют через электронный кабинет налогоплательщика или почтовым отправлением. Информация также размещается на сайте Федеральной налоговой службы в специальном сервисе. Если решение положительное, то заявитель попадет в реестр получателей господдержки. Документ формируется в течение месяца, пока принимаются заявления, а в начале следующего передается в Федеральное казначейство и кредитную организацию, которые через три дня должны перевести деньги. ФНС также проинформирует об этом получателя субсидии.

Сообщение об отказе в предоставлении субсидии направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа месяца, следующего за тем, за который предоставляется субсидия.

"Технически процедура перечисления денег весьма проста, налогами и взносами субсидии облагаться не будут", - отметил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Однако, по его мнению, требования к заявителям слишком жесткие.

"На мой взгляд, государство недооценивает атмосферу в пострадавших отраслях и степень личной катастрофы людей, которые в них заняты. Можно было, мне кажется, временно закрыть глаза на копеечные недоимки, тем более что обязательства уплатить их в бюджет никуда не денутся, а в отдельных случаях требования налоговой бывают спорными. Боюсь, это обстоятельство сильно затруднит доступ к помощи", - подчеркнул Титов.