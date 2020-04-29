В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Сахалинской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.3 слова и цифры "по 30 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "по 11 мая 2020 года".

1.2. В абзацах 1 и 2 подпункта 3.4 слова и цифры "по 30 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "по 11 мая 2020 года".

1.3. В абзаце 1 пункта 6 слова и цифры "по 30 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "по 11 мая 2020 года".

1.4. Подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.7. в целях организации и подготовки условий для изоляции граждан, в срок не менее чем за 3 дня до прибытия работников и граждан, планируемых к трудоустройству на территории Сахалинской области, уведомлять управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области и в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (через Центры занятости населения Сахалинской области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих лицах (дата и номер рейса, фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, паспортные данные, согласие на обработку персональных данных) и месте их работы (наименование, ИНН, фактический адрес и телефон работодателя).".

1.5. В абзаце 4 подпункта 10.1 слова и цифры "30 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "08 мая 2020 года".

1.6. Пункты 22 - 25 считать пунктами 23 - 26 соответственно.

1.7. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Агентству по труду и занятости населения Сахалинской области организовать сбор, анализ уведомлений, указанных в подпункте 7.7 настоящего указа, взаимодействие с работодателями и представление информации в министерство здравоохранения Сахалинской области не менее чем за 1 сутки до прибытия рейса.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







