Постановление правительства Саратовской области от 28 апреля 2020 года № 332-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив приложение № 1 пунктом 35 следующего содержания:

"35. Услуги по обращению с отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение промышленных и коммунальных отходов).".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







