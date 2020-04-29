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29 апреля 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 28 апреля 2020 года № 333-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

приложение № 1 дополнить пунктами 36-39 следующего содержания:

"36. Услуги микрофинансовых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование).

37. Услуги химчистки.

38. Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием.

39. Услуги по размещению наружной рекламы.";

приложение № 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Организации, осуществляющие торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами, мотоциклами, сельскохозяйственными машинами.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин



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