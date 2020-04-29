Постановление правительства Саратовской области от 29 апреля 2020 года № 337-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив приложение № 3 пунктом 11 следующего содержания:

"11. Организации, осуществляющие кадастровую деятельность, землеустройство, деятельность геодезическую и картографическую, деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества, деятельность по территориальному планированию и планировке территории, деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-техническое проектирование, деятельность топографо-геодезическую, деятельность, связанную со сбором, обработкой и подготовкой картографической

и космической информации, включая аэросъемку, инженерные изыскания в строительстве, экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, оценку рисков и ущерба.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







