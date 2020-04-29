Сбербанк назвал лидеров по сокращению расходов на зарплаты

Суммарно компании из этих сфер с 26 марта по 15 апреля сократили выплату зарплат на 33% в сравнении с периодом с 26 февраля по 15 марта, когда еще не были введены жесткие карантинные ограничения.

Далее следуют малые и средние предприятия, занятые в сфере предоставления продуктов питания и гостиничного бизнеса, сократившие зарплатные расходы на 24%, образования - на 21% а также аренды и лизинга - на 17%.

Кроме того из данных Сбербанка следует, что компании из сферы досуга, отдыха, спорта и розничной торговли (за исключением предприятий торговли транспортными средствами), не выплачивали зарплату 35% своих работников. Предприятия в сфере образовании не платили 34% сотрудников, а в сфере операций с недвижимостью и бухгалтерского учета - 33%. Лидерами же здесь стали компании, предоставляющие услуги аренды и лизинга, которые не платили зарплату 57% сотрудников и сферы трудоустройства - 54% сотрудников.

Также сообщается, что без заработка остались почти 40% работников, занимающихся ремонтом компьютеров и бытовых предметов, остались без заработка.