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29.04.2020 16:17
Рубрика: Общество

Школьники в Москве отдохнут от онлайн‑уроков с 1 по 11 мая

Текст: Сергей Жуков

В Москве с 1 по 11 мая школьники будут отдыхать - онлайн-уроков у них не будет, поскольку на эти числа выпадают майские праздники, а три дня между ними объявлены нерабочими. Об отмене дистанционного обучения говорится в указе, подписанном 28 апреля мэром столицы Сергеем Собяниным.

Как сообщили "РГ" в департаменте образования и науки, дежурные группы для учащихся 1-4 классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители продолжат работать, по-прежнему будут принимать детей. "В образовательных учреждениях, на базе которых открыты дежурные группы, созданы все условия для профилактики заболеваний, - объяснили в департаменте. - Детям каждый день измеряют температуру и следят за их самочувствием, помещения регулярно убирают и проветривают. Используются так же безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Во всех школах Москвы, напомним, с 21 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции очные занятия отменены. Уроки уже больше месяца проходят в дистанционном формате. Для видеоконференций с учениками педагоги сами выбирают удобный для всех сервис. Идти в ногу с учебной программой помогают разные образовательные онлайн-ресурсы. Например, в "Московской электронной школе" доступны сценарии уроков, пособия, интерактивные приложения и тесты по разным предметам. Для каждого занятия учитель может сформировать "домашку". Оценки за выполненные задания выставляются в электронном дневнике.

Пусть на майских праздниках уроков не будет, но можно в любое время, если возникнет желание, посмотреть видеолекции, повторить пройденный материал или подготовиться к экзаменам. Все материалы доступны на сайте distance.mosedu.ru.

В указе мэра говорится и о перспективах детского летнего отдыха - этим всё чаще интересуются родители московских школьников. Из-за риска заражения коронавирусом организацию выезда в оздоровительные лагеря и городских смен в школах решено приостановить до 31 июля. О судьбе третьей смены столичные власти объявят позже.

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