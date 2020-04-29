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29.04.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Бочка еще не поставлена

Сколько будет стоить нефть в 2020 году
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Рост спроса на нефть и восстановление котировок барреля сейчас в большей степени зависят от дальнейшего распространения пандемии коронавируса и принимаемых карантинных мер, нежели от усилий стран - экспортеров "черного золота".

Глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что мир еще никогда не сталкивался с резким падением на 20-30% спроса на нефть, подчеркнув, что пик кризиса нужно пройти, не допустив полного заполнения хранилищ, которое может привести к коллапсу всей отрасли. Он отметил, что прохождение самого сложного периода будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и темпов дальнейшего восстановления мировой экономики.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Избыток нефти на рынке оценивается в 25-30 млн баррелей в сутки. Хранилища в среднем заполнены на 70-80%, в США - на 85%. Регулируемое сокращение производства ОПЕК+ (новая сделка альянса по сокращению начинает работать с 1 мая) вместе с естественным снижением добычи в других странах из-за падения цен на нефть может составить 15-20 млн баррелей в сутки. В идеале это способно почти полностью убрать избыток лишней нефти с рынка.

"По предварительным оценкам, восстановление экономической активности будет постепенным, спрос может начать восстанавливаться с III квартала 2020 года после провала во II квартале", - считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, полного восстановления спроса до уровня 2019 года не ожидается до конца 2021 года, и это в лучшем случае.

Восстановление экономики уже началось в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, который постепенно приходит в себя после эпидемии. Например, российской нефти в марте Китай закупал в среднем 1,66 млн баррелей в сутки - на 31% больше, чем в марте 2019 года. Правда, одним из факторов роста объемов стала упавшая цена на "черное золото", нефть закупалась больше про запас.

О постепенном выходе из жестких карантинных ограничений также заявляют страны Европы и США. Фактически, можно ожидать, что как только, пусть даже частично, снимутся торговые и транспортные ограничения, спрос пойдет вверх и через некоторое время потянет за собой котировки.

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"Июнь может стать месяцем восстановления цен сначала до уровней марта от 30 долларов за баррель, а к концу III квартала и до 45 долларов", - считает гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. По его мнению, этому будет способствовать не только увеличение спроса на сырье, но и стабилизация предложения нефти, поскольку заметное число производителей будет вынуждено приостановить свою деятельность из-за низких цен.

По мнению Лукичевой, восстановление цен к 30-35 долларам за баррель станет возможным к концу 2020 года и только при восстановлении мировой экономики и без повторного карантина осенью-зимой.

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