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29.04.2020 14:48
Рубрика: В мире

Невидимый невооруженным глазом слой обнаружен в храме Осириса

Текст: Денис Передельский
Фото: Nicolas Souchon / Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN Фото: Nicolas Souchon / Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN
Фото: Nicolas Souchon / Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN

Группа экспертов во главе с доктором Александрой Халлманн из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук впервые изучила Карнаский храм в Египте с помощью передового метода видимой индуцированной люминесценции и обнаружила на элементах декора исчезнувшую со временем полихромию.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Его совершили члены миссии, исследующей многочисленные храмы в городе Карнаке. Они использовали передовые методы, которые помогают обнаружить "тайные" элементы древних сооружений.

Фото: University of Warwick
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В данном случае был обследован храм бога Осириса, основанный в конце XXV династии (VII век до н.э.) в период правления фараона Тахарка. Ученые и раньше предполагали, что древнеегипетские храмы выглядели не так, какими мы видим их сейчас.

Чтобы проверить, так ли это, они применили методы инфракрасной рефлектографии, ультрафиолетовой флуоресцентной фотографии и инфракрасной видимой индуцированной люминесценции. Последний оказался самым эффективным.

Полученные с его помощью данные говорят о том, что в древности храм Осириса был богато украшен. Он изобиловал элементами декора, ныне исчезнувшими, но следы которых были обнаружены в ходе исследования. Более того, стены храма были покрыты разноцветными полихромами.

Преобладающим был синий цвет. Этот пигмент пользовался популярностью в Древнем Египте. Он изготавливался по технологии, которую в ходе последних исследований удалось воссоздать. Процесс был многоэтапным, причем смесь, включавшая среди прочего карбонат кальция и диоксид кремния, нагревалась до 800-1000 градусов Цельсия.

Фото: ILNA, Zohreh Prehistoric Project
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Египетский синий краситель является одним из старейших синтетических красителей в мире. Его свойства заставляют этот краситель светиться при воздействии специального излучения даже в том случае, если невооруженным глазом он уже не виден. На этой способности и основаны новые методы археологических исследований.

"Как правило, отсутствие полихрома может означать, что либо украшение храма не было завершено, либо эти украшения были намеренно уничтожены, либо они просто исчезли со временем, - говорит доктор Халлманн. - Наши выводы помогают не только лучше понять способы украшения этого храма, но и его историю".

Обследованный объект состоит из двух комнат, одна из которых символизирует мир живых, а другая - мир мертвых. В древности смежных помещений было еще больше, а сам храм входил в состав еще более крупного ритуального комплекса.

Египетский город Карнак на восточном берегу Нила, в 2,5 км к северу от Луксора, находится на месте древнеегипетских Фив. Это один из крупнейших в мире храмовых комплексов, площадь которого превышает 100 га. Строительство его отдельных элементов продолжалось с периода Среднего Царства (2055-1650 гг. до н.э.) до римского периода (30 г. до н.э. - 395 г. н.э.).

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