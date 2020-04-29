США могут обязать авиапассажиров проходить тест на коронавирус

В Вашингтоне хотят обязать пассажиров международных авиарейсов проходить тест на коронавирус перед полетом, а также носить медицинские маски в самолете. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы рассматриваем эту возможность. И мы, возможно, сделаем это. Мы примем это решение достаточно скоро", - сообщил Трамп журналистам.

Уже на другом мероприятии глава Белого дома уточнил, что в данном случае речь идет о международных рейсах из тех районов, где наблюдается высокий уровень заражения.

В частности, Трамп упомянул Бразилию, отметив, что в этой стране ситуация с коронавирусом вызывает серьезные опасения, а потому она вполне может оказаться в категории направлений, куда могут разрешать летать только пройдя тестирование на COVID-19.

По словам президента, Вашингтон сейчас ведет переговоры с авиакомпаниями касаемо введения новых правил. Он также не исключил, что американская администрация может обратиться с тем же вопросом к властям других стан.

Напомним, что ранее Трамп уже заявлял о возможном введении запрета на въезд иностранцев с территории Бразилии. 13 марта он ввел ограничения на въезд в Соединенные Штаты лиц, побывавших в последнее время в Шенгенской зоне. Позднее эти ограничения распространились на Ирландию и Великобританию. До этого аналогичные меры действовали лишь в отношении Китая и Ирана.