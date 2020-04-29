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29.04.2020 04:49
Рубрика: В мире

Ставший депутатом парламента РК экс-дипломат КНДР вернул себе имя

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Бывший заместитель посла КНДР в Лондоне, который в 2016 году перебежал в Южную Корею, а на недавних выборах стал депутатом парламента Республики Корея Тхэ Гу Мин заявил, что он вернул себе первоначальное имя, под которым прожил почти всю жизнь и теперь снова зовется Тхэ Ён Хо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Twitter. "Я принял участие в общем собрании новых избранных депутатов. Сообщаю, что я завершил процедуру смену имени и теперь продолжаю работать под своим первоначальным именем Тхэ Ён Хо!" - говорится в посте в соцсети. Стало также известно, что он исправил на истинную и свою дату рождения - 25 июля 1962 года.

Фото: AFP
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По словам Тхэ, он собирался идти на выборы под своим настоящим именем, но выяснилось, что для урегулирования всех формальностей потребуется не менее трех месяцев, поэтому он баллотировался как Тхэ Гу Мин.

После побега с семьей в Южную Корею Тхэ Ён Хо, как это принято у перебежчиков в целях безопасности, был зарегистрирован под новым именем и с новой датой рождения. В качестве нового имени он выбрал Тхэ Гу Мин. Фамилия - Тхэ - осталась прежней, тогда как новое имя означало "спаситель народа". Тем самым Тхэ подчеркнул, что намерен спасти народ Северной Кореи и бороться с правящей элитой КНДР.

На состоявшихся 15 апреля выборах в Национальное собрание (парламент) Республики Корея Тхэ баллотировался от главной оппозиционной Объединенной партии будущего, которая имеет консервативную направленность. Он провел полноценную предвыборную кампанию и победил в одном из округов Сеула. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда северокорейский перебежчик стал депутатом по одномандатному округу, а не по партийным спискам. Правда это понравилось не всем и до сих пор циркулирует большое количество язвительных комментариев, связанных с его победой. В любом случае Тхэ Ён Хо стал депутатом парламента Южной Кореи.

Фото: AFP/Jung Yeon-je
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Тхэ Ён Хо прибыл в Южную Корею в 17 августа 2016 года. Он сбежал с семьей из Лондона, где работал заместителем посла КНДР в Великобритании. Этот побег удивил многих, так как до этого Тхэ был известен многим западным журналистам как "рупор Северной Кореи на Западе", где он постоянно регулярно рассказывал о достоинствах северокорейской системы. Тхэ также принимал активное участие в обеспечении пребывания в 2015 году в Лондоне старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Чхоля, который известен как большой любитель музыки и поклонник Эрика Клэптона. Тхэ потом написал книгу про КНДР и про свою работу, сказав, что решился бежать, так как власти КНДР отозвали его, не позволив сыну завершить учебу в английском университете.

На новой родине Тхэ некоторое время проработал в государственном НИИ, аффилированном с южнокорейской разведкой, но затем покинул институт, так как его критические взгляды в отношении КНДР разошлись с линией нового правительства РК, которое стало делать ставку на развитие связей и сотрудничества с Пхеньяном. Тхэ и его окружение также жаловались, что косвенно правящие структуры делали все возможное, чтобы он не особенно широко фигурировал в южнокорейских СМИ. Сам же Тхэ неоднократно заявлял о необходимости свержения правительства КНДР во главе с Ким Чен Ыном.

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