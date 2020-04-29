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29 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 139-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"

Дата подписания 24 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.
Вступает в силу 5 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

ФЗ о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4604; 2014, N 42, ст. 5615; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160; N 28, ст. 4558) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса - территория или акватория вокруг определяемого Правительством Российской Федерации отдельного объекта топливно-энергетического комплекса, в границах которой реализуются меры, направленные на обеспечение особого режима защиты такого объекта от актов незаконного вмешательства;";

2) в части 3 статьи 6 слова "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, и (или)" исключить;

3) статью 9 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Правительство Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вневедомственной охраны, определяет:

1) отдельные объекты топливно-энергетического комплекса, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с описанием местоположения границ таких зон;

2) меры по обеспечению особого режима защиты от актов незаконного вмешательства в зоне безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, включая порядок реализации этих мер.".

Президент Российской Федерации В. Путин