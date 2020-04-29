Трамп обязал мясокомбинаты работать по закону военного времени

Новости

Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
Нижегородская полиция расследует смерть главы регионального ГИБДД 18:57
В Удмуртии с мая разрешили кататься на велосипедах 18:50
Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду 18:41
Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса 18:21
В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию 18:10
Kia рассказала о кроссоверах для России 18:09
Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике 18:08
Один из заводов FCA в Италии возобновил работу 18:01
МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход 17:50
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ 17:33
Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи 17:31
Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России 17:30
В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ 17:24
ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 18:43
Рубрика: В мире

Стейк особого режима

Трамп обязал мясокомбинаты работать по закону военного времени
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Президент США Дональд Трамп применил закон военного времени и обязал мясоперерабатывающие предприятия работать, несмотря на коронавирус. Глава Белого дома подписал указ об обеспечении продбезопасности после того, как в американской глубинке из-за вспышки коронавируса закрылись более дюжины крупных комбинатов по переработке мяса и рыбы, что грозило перебоями в рознице.
Трамп использовал закон военного времени, приравняв мясокомбинаты к объектам критически значимой инфраструктуры. Фото: Gettyimages Трамп использовал закон военного времени, приравняв мясокомбинаты к объектам критически значимой инфраструктуры. Фото: Gettyimages
Трамп использовал закон военного времени, приравняв мясокомбинаты к объектам критически значимой инфраструктуры. Фото: Gettyimages

Переработка свинины упала на 25 процентов. По оценкам чиновника Белого дома, которого цитирует информационный ресурс axios.com, в дальнейшем могли закрыться и другие предприятия, что сократило бы перерабатывающие мощности в стране на 80 процентов. Потребителям это грозило дефицитом говядины, свинины, птицы и рыбы на полках супермаркетов.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Трамп назвал ежедневные брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

А фермерам было бы некуда сдавать животных и пришлось бы их массово усыплять, что для многих означало бы банкротство. Например, по оценке главы сельскохозяйственного комитета в Палате представителей США Коллина Петерсона, фермерам пришлось бы ежедневно подвергать эвтаназии около 60-70 тысяч свиней. Белый дом поначалу заявлял, что угрозы для продовольственной безопасности страны нет. Но по мере того, как предприятия одно за другим закрывались или снижали объемы переработки, в администрации созрели к принудительным мерам. Теперь продовольственные комбинаты включены в перечень критически значимой инфраструктуры и обязаны продолжать работу. Власти предоставят работникам этих предприятий дополнительные средства личной защиты. Кроме того, Белый дом поручил министерству труда разработать инструкцию для снижения риска заражения сотрудников мясокомбинатов.

Основой для указа Трампа стал Закон о производстве продукции военного назначения (англ. Defense Production Act), принятый еще во времена Корейской войны (1950-1953). Ранее Трамп уже воспользовался им для того, чтобы обязать автомобильные фабрики производить аппараты для искусственной вентиляции легких, поскольку госпитали испытывали острый дефицит таких устройств для пациентов с коронавирусом.

Тем временем

Премьер Британии принимает поздравления: у него родился сын. Главу правительства можно назвать многодетным отцом: у него четверо детей от прежнего брака с известным адвокатом Мариной Уилер и один ребенок от его бывшей подруги, искусствоведа Хелен Макинтайр. Таким образом, Джонсон становится четвертым премьером Британии, у которого рождается ребенок в период пребывания на Даунинг стрит - и первым главой правительства за 250 лет, который женится в период пребывания у власти.

Более дюжины мясокомбинатов США закрылись из-за коронавируса

Принимали своих новорожденных в резиденции на Даунинг стрит, 10 также Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и лорд Джон Расселл. Что касается матери новорожденного ребенка Бориса Джонсона, то Кэрри Саймондс получает титул "первой партнерши действующего премьер-министра и первой матерью первенца премьер-министра". Распространяться на тему своей семейной жизни Джонсон не любит, заявляя, что избирателя эти вещи интересуют меньше всего. На недавно заданный ему вопрос - сколько у него детей и участвует ли он в их воспитании, Джонсон ответил: "Я не думаю, что народ мечтает услышать об этом. Народ хочет услышать, как мы собираемся доставить Брекзит".

Глава британского правительства только что вернулся к работе после пережитого им драматического месяца борьбы с Covid-19. 32-летняя Кэрри Саймондс призналась, что она страшно волновалась на протяжении всех "черных дней" пока Джонсон боролся с коронавирусом в отделении интенсивной терапии. Сама Кэрри Саймондс уже на последнем этапе беременности была диагностирована наличием коронавируса, но перенесла свое заражение без серьезных последствий.

Подготовила Ольга Дмитриева (Лондон)

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Эксперты из США и Европы рассказали, как изменится жизнь после пандемии
Пандемия коронавируса затронула большинство домов престарелых в Европе