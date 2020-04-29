Трамп обязал мясокомбинаты работать по закону военного времени

Президент США Дональд Трамп применил закон военного времени и обязал мясоперерабатывающие предприятия работать, несмотря на коронавирус. Глава Белого дома подписал указ об обеспечении продбезопасности после того, как в американской глубинке из-за вспышки коронавируса закрылись более дюжины крупных комбинатов по переработке мяса и рыбы, что грозило перебоями в рознице.

Переработка свинины упала на 25 процентов. По оценкам чиновника Белого дома, которого цитирует информационный ресурс axios.com, в дальнейшем могли закрыться и другие предприятия, что сократило бы перерабатывающие мощности в стране на 80 процентов. Потребителям это грозило дефицитом говядины, свинины, птицы и рыбы на полках супермаркетов.

А фермерам было бы некуда сдавать животных и пришлось бы их массово усыплять, что для многих означало бы банкротство. Например, по оценке главы сельскохозяйственного комитета в Палате представителей США Коллина Петерсона, фермерам пришлось бы ежедневно подвергать эвтаназии около 60-70 тысяч свиней. Белый дом поначалу заявлял, что угрозы для продовольственной безопасности страны нет. Но по мере того, как предприятия одно за другим закрывались или снижали объемы переработки, в администрации созрели к принудительным мерам. Теперь продовольственные комбинаты включены в перечень критически значимой инфраструктуры и обязаны продолжать работу. Власти предоставят работникам этих предприятий дополнительные средства личной защиты. Кроме того, Белый дом поручил министерству труда разработать инструкцию для снижения риска заражения сотрудников мясокомбинатов.

Основой для указа Трампа стал Закон о производстве продукции военного назначения (англ. Defense Production Act), принятый еще во времена Корейской войны (1950-1953). Ранее Трамп уже воспользовался им для того, чтобы обязать автомобильные фабрики производить аппараты для искусственной вентиляции легких, поскольку госпитали испытывали острый дефицит таких устройств для пациентов с коронавирусом.

Тем временем

Премьер Британии принимает поздравления: у него родился сын. Главу правительства можно назвать многодетным отцом: у него четверо детей от прежнего брака с известным адвокатом Мариной Уилер и один ребенок от его бывшей подруги, искусствоведа Хелен Макинтайр. Таким образом, Джонсон становится четвертым премьером Британии, у которого рождается ребенок в период пребывания на Даунинг стрит - и первым главой правительства за 250 лет, который женится в период пребывания у власти.

Более дюжины мясокомбинатов США закрылись из-за коронавируса

Принимали своих новорожденных в резиденции на Даунинг стрит, 10 также Тони Блэр, Дэвид Кэмерон и лорд Джон Расселл. Что касается матери новорожденного ребенка Бориса Джонсона, то Кэрри Саймондс получает титул "первой партнерши действующего премьер-министра и первой матерью первенца премьер-министра". Распространяться на тему своей семейной жизни Джонсон не любит, заявляя, что избирателя эти вещи интересуют меньше всего. На недавно заданный ему вопрос - сколько у него детей и участвует ли он в их воспитании, Джонсон ответил: "Я не думаю, что народ мечтает услышать об этом. Народ хочет услышать, как мы собираемся доставить Брекзит".

Глава британского правительства только что вернулся к работе после пережитого им драматического месяца борьбы с Covid-19. 32-летняя Кэрри Саймондс призналась, что она страшно волновалась на протяжении всех "черных дней" пока Джонсон боролся с коронавирусом в отделении интенсивной терапии. Сама Кэрри Саймондс уже на последнем этапе беременности была диагностирована наличием коронавируса, но перенесла свое заражение без серьезных последствий.

Подготовила Ольга Дмитриева (Лондон)