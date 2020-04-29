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29.04.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Косметика будет безопаснее

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Для парфюмерии и косметики 6 мая начинается трехлетний переходный период, в течение которого они должны сделать более безопасным состав своей продукции и более полной - информацию на этикетках. Вступает в силу техрегламент, учитывающий европейские нормы.
Производителям придется менять рецептуру парфюмерно-косметической продукции, если она не соответствует новому регламенту безопасности. Фото: Massonstock / istock

Вводится запрет на добавление в зубные пасты сахарозы и других легкоферментируемых углеводов. "По сути, это чистый сахар. Поэтому ингредиенты, которые дают в таких средствах привкус сладости, заменят более безопасными", - пояснила "РГ" исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Если на упаковке говорится о полезных, чудодейственных свойствах продукции, то эта надпись должна иметь подтверждение - это могут результаты проведенных исследований, данные поставщиков ингредиентов, научные данные о веществах. Вводится требование по маркировке пробников. Наносить ее на сам пробник не обязательно, можно приложить листовку с информацией либо поставить планшет в магазине рядом с таким товаром.

Скоробогатова отметила, что пересматривать требования к составу продукции многие компании начали задолго до обновления регламента. Изменить рецептуру в случае несоответствия в ближайшее время смогут уже более 50% производителей. "В случае, если прежняя рецептура не соответствует новому регламенту безопасности, то придется провести лабораторные исследования. Если это не связано с составом, то потребуется получить новую декларацию, что гораздо проще", - пояснила Скоробогатова.

Переходный период продлится до 5 мая 2023 года. За это время все компании поменяют свои линейки продукции - обычно это происходит раз в 1-3 года.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в мае 2020 года

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