Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России. По данным сингапурских специалистов это случится 19 августа. Ранее говорили о 20 июля, как о дате завершения эпидемии. В исследовании также изменились сроки прогноза относительно других государств.

"В США окончание эпидемии придется на пятое сентября, в Италии на 30 августа, в Британии это произойдет 20 августа, в Германии пятого августа, а во Франции восьмого. Названные даты - весьма подвижны. Они зависят от ситуации и принимаемых мер на местах", - со ссылкой на данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна пишет РИА Новости.

Ученые также предупредили об опасности преждевременного снятия введенных из-за пандемии ограничений. Специалисты изучили данные по коронавирусу в 131 стране. Для составления прогноза использовалась математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Вспышка нового вирусного заболевания, зарегистрированная в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, охватила большинство государств. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире инфицировано уже 3 миллиона 110 тысяч 219 человек.