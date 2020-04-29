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29.04.2020 14:53
Рубрика: В мире

Украинский педагог рассказала школьникам о майдане с кастрюлей на голове

Текст: Андрей Васильев
Чудеса новаторских подходов к процессу преподавания продолжают демонстрировать некоторые украинские педагоги-реформаторы, которые в былые времена непременно стали бы клиентами домов скорби. Одна из них, историк Элла Васильевна Сытник, которая ранее потешила публику, неоднократно путая царей Николая Первого и Николая Второго, на этот раз опять прогремела на всю Украину.
Фото: Евгений Малолетка/ТАСС Фото: Евгений Малолетка/ТАСС
Фото: Евгений Малолетка/ТАСС

Как пишет издание "Страна", она решила преподать урок патриотического воспитания на тему "Революция достоинства и российско-украинская война". Это занятие известной своими русофобскими высказываниями "новатора-педагога" продемонстрировали на всех украинских телеканалах. По мнению аналитиков, Сытник умело обыгрывает главный принцип геббельсовской пропаганды о том, что самая большая ложь может считаться самой большой правдой, выбрав исключительно одностороннюю и не имеющую ничего общего с реальностью подачу исторического материала.

Фото: РИА Новости
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В своей лекции для не окрепших умом пятиклассников она обвинила во всех бедах и трагедиях украинского народа соседнюю Россию и в исключительно негативном свете выставила режим Януковича. У многих пользователей соцсетей вызвало массу ироничных комментариев решение Сытник надеть на голову во время рассказа о "героях" майдана кастрюлю. Очевидно, что таким образом педагог спасала себя от негативной энергии, которую, по ее мнению, "излучают" противники госпереворота февраля 2014 года.

Живописуя в красках необходимость свержения режима Януковича, учитель, время от времени, поправляя кастрюлю, доказывала, что во все роковые моменты истории украинский народ решал судьбу на подобных майданах. Примеров этого она не привела, очевидно, приравняв решения в Беловежской пуще 1991, происшедшие при активном участии президента Кравчука, известного своими теплыми отношениями с последователями Бандеры после Великой Отечественной войны, к подобным "народным волеизъявлениям". К этому протестному участию она призвала неокрепшие школьные души, призвав детей пользоваться этим правом, "независимо от возраста".

Тут стало понятно, зачем Сытник пригодилась кастрюля. Погладив ее, она назвала эту кухонную утварь "символом сопротивления антинародному режиму". "Вооружившись кастрюлями, народ показал твердость духа и непоколебимость в решении идти до конца", - сказал Сытник, демонстрируя кадры с жителями страны, надевшими эту утварь.

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Чудовищнее всего, что подобный "бред сивой кобылы" внушается такими даже не горе-педагогами, а потенциальными клиентами специальных заведений юным душам, чье мировоззрение в 10-11 лет чистое, как белый лист бумаги. Пободные методы активно использовали нацисты в обучении "гитлерюгенд", с годами превратившимися в откровенных человеконенавистников. Кто может гарантировать, что на следующий подобный ликбез Элла Васильевна не придет в шлеме с проводами для астральной связи с "жертвами российской оккупации"? Не случайно, что в конце урока она показала некий коллаж о том, как агрессивный бурый медведь с Востока, которого она сравнила с нацистской Германией, раскрывает пасть и поглощает Крым.

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