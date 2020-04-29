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29.04.2020 10:30
Рубрика: Культура

Уме Турман - 50. За что зрители любят актрису

Текст: Мария Войнелович
Звезда "Криминального чтива" и "Убить Билла" 29 апреля празднует юбилей - Уме Турман исполняется 50 лет. "Российская газета" решила вспомнить, за что зрители любят американскую актрису.

За преодоление комплексов

Мало кто знает, но в подростковом возрасте Уме Турман было не интересно со своими ровесниками. Это было связано с тем, что девушка росла в необычной семье: мама - бывшая профессиональная модель, а ныне психотерапевт, папа - бывший буддийский монах. Ну а когда Ума Турман вытянулась в рост, у нее и вовсе появилась масса комплексов. Поверить в себя спустя годы помог Тарантино, предложив актрисе танцевать в его "Криминальном чтиве".

Фото: kinopoisk.ru
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За решительность

Мало кто решится в 15 лет так просто прийти к родителям, закатить скандал и сказать, что бросает школу и уезжает учиться актерскому мастерству. А вот Турман решилась. Семья поддержала решение юной актрисы и дала ей в дорогу 300 долларов, книгу о самураях и пару бутербродов.

За модельную внешность

В жизни каждой знаменитости случались взлеты и падения. Говорят, почти все звезды проходили через этап "официантки и посудомойки". В 18 лет будущая знаменитая актриса тоже работала на таких работах. Однажды Турман поняла, что при росте 181 см и весе 58 кг имеет необычно красивые черты лица и пошла в модельное агентство, где девушку приняли с удовольствием.

За желтый костюм

Костюм Беатрикс Киддо стал визитной карточкой американской актрисы. Для съемок в фильме Турман пришлось заниматься боевыми искусствами, йогой и даже фехтованием. Масштаб успеха кинокартины актриса, кажется, до сих пор до конца не поняла, а в интервью журналистам она признается, что занятия приносили ей большое удовольствие.

За любовь к самосовершенствованию

Помимо заботливой мамы, имеющей троих замечательных детей - дочек Майю и Розалинд и сына Левона, - Турман еще и хорошая хозяйка. В свободное время она играет со своими собаками, занимается йогой и долгими вечерами вяжет, как говорит сама, "уродливые" вещи. Вязание актриса считает хорошей зарядкой для мозга.

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