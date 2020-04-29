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29.04.2020 11:15
Рубрика: Общество

Утвержден состав рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом древесины

Текст: Елена Березина
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В рабочую группу вошли представители руководства обеих палат парламента, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, ФТС, ФНС, ФАС, Минприроды, Рослесхоза и Росприроднадзора, Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.

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Рабочая группа проанализирует эффективность мероприятий, проведенных в рамках Плана по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в РФ на 2017-2020 годы, и сформирует предложения по развитию лесного комплекса в России. Кроме того, она представит предложения по совершенствованию учета, контроля, оборота и использования.

"В силу текущего правового регулирования отрасли работа предстоит комплексная, на стыке компетенций федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, силовых структур и контролирующих органов. Наша прямая задача - создание прозрачной доходной отрасли, вклад которой в ВВП страны должен быть увеличен вдвое к 2030 году. Поэтому на площадке правительства совместно с коллегами мы должны разработать и утвердить единые подходы формирования и развития конкурентоспособного лесопромышленного комплекса", - сказала Виктория Абрамченко.

Как отметила вице-премьер, о масштабах теневого оборота отечественной древесины говорят цифры. Несмотря на то, что число случаев незаконных рубок за последние пять лет снизилось на 20%, ежегодно на выявляется около 16 тысяч случаев незаконной заготовки древесины.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Виктория Абрамченко сообщила, что по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина ведется работа по совершенствованию действующей Стратегии развития лесной отрасли до 2030 года. Главные цели - ликвидация "серых схем" и достижение доходности отрасли. "Фактически нам предстоит вернуть отрасль в легальное поле и определить ключевые направления развития лесного хозяйства. По поручению председателя правительства мы полностью переосмыслим подходы к цифровизации отрасли, и создадим новые механизмы контроля и учета леса. В частности, в рамках модернизации ЛесЕГАИС мы предусмотрим юридически значимые инструменты подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней", - сказала Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минприроды и Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 15 мая подготовить предложения о преобразовании Совета по развитию лесного комплекса при правительстве (совещательного органа) в Правительственную комиссию по развитию лесного комплекса (координационный орган).

Общество Экология

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