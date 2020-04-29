Утвержден состав рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом древесины

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины.

В рабочую группу вошли представители руководства обеих палат парламента, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, ФТС, ФНС, ФАС, Минприроды, Рослесхоза и Росприроднадзора, Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.

Рабочая группа проанализирует эффективность мероприятий, проведенных в рамках Плана по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в РФ на 2017-2020 годы, и сформирует предложения по развитию лесного комплекса в России. Кроме того, она представит предложения по совершенствованию учета, контроля, оборота и использования.

"В силу текущего правового регулирования отрасли работа предстоит комплексная, на стыке компетенций федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, силовых структур и контролирующих органов. Наша прямая задача - создание прозрачной доходной отрасли, вклад которой в ВВП страны должен быть увеличен вдвое к 2030 году. Поэтому на площадке правительства совместно с коллегами мы должны разработать и утвердить единые подходы формирования и развития конкурентоспособного лесопромышленного комплекса", - сказала Виктория Абрамченко.

Как отметила вице-премьер, о масштабах теневого оборота отечественной древесины говорят цифры. Несмотря на то, что число случаев незаконных рубок за последние пять лет снизилось на 20%, ежегодно на выявляется около 16 тысяч случаев незаконной заготовки древесины.

Виктория Абрамченко сообщила, что по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина ведется работа по совершенствованию действующей Стратегии развития лесной отрасли до 2030 года. Главные цели - ликвидация "серых схем" и достижение доходности отрасли. "Фактически нам предстоит вернуть отрасль в легальное поле и определить ключевые направления развития лесного хозяйства. По поручению председателя правительства мы полностью переосмыслим подходы к цифровизации отрасли, и создадим новые механизмы контроля и учета леса. В частности, в рамках модернизации ЛесЕГАИС мы предусмотрим юридически значимые инструменты подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней", - сказала Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минприроды и Минпромторгу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 15 мая подготовить предложения о преобразовании Совета по развитию лесного комплекса при правительстве (совещательного органа) в Правительственную комиссию по развитию лесного комплекса (координационный орган).