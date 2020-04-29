В Банке России сообщили о возвращении спроса на наличные к норме

В марте и апреле население предъявляло высокий спрос на наличные, система наличного денежного обращения справилась с ней, сейчас спрос на наличные вернулся к обычным значениям.

Об этом рассказал замдиректора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко на конференции "Наличное денежное обращение. COVID-19. Будущее и настоящее".

Спрос на наличные даже упал на 30%, несмотря на все дополнительные и досрочные выплаты населению, сказал начальник Управления кассовой работы Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Олег Булгаков.

Ранее Банк России сообщал, что в марте за счет роста эмиссии наличных денег их объем в обращении вырос на 0,7 трлн руб. "В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги, - отмечал Банк России. - Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции". По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, граждане в основном снимали валютные вклады.

При этом с введением карантинных мер Банк России и банки рекомендовали гражданам использовать безналичные способы платежей.

Спрос на наличные даже упал на 30%, несмотря на все дополнительные и досрочные выплаты населению, рассказал начальник Управления кассовой работы Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Олег Булгаков