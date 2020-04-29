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29.04.2020 22:28
Рубрика: В мире

В бывшем детском лагере на Украине нашли БТР, БМП и 100 тонн боеприпасов

В помещениях бывшего детского лагеря на Украине полиция обнаружила целый арсенал оружия, передает РИА Новости. Масштабы найденного поразили всех: боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", два миномета 2Б11, две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17, пулеметы, гранатометы , а также 100 тонн боеприпасов.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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"На территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ​​, - говорится в заявлении офиса генпрокурора республики. - По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины".

Кому принадлежал этот тайник - выясняет полиция. Отмечается, что в последние годы нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за продолжающейся на Донбассе "антитеррористической операции".

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