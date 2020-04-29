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29.04.2020 18:17
Рубрика: Экономика

В ГД собрали предложения по поддержке аграриев в пандемию

Текст: Татьяна Замахина
Минсельхоз и представители агропрома представили в Госдуму предложения по дополнительной поддержке сельхозотрасли в ситуации пандемии коронавируса.

Более 50 инициатив были предложены в думскую рабочую группу по поддержке малых и средних предприятий (МСП) в сфере сельского хозяйства, которая создана. Предложения обсуждались на первом заседании группы в видеоформате.

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Минсельхоз, как сообщили в рабгруппе, предложил освободить МСП от страховых взносов и отчислений на работников до конца 2020 года. Кроме того, были предложены льготы для фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на оплату электроэнергии до конца нынешнего года. Среди мер - продление срока выплаты основного долга по кредитам, привлеченным по льготной ставке.

Замдиректора Департамента сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова в ходе заседания предложила проработать вопрос о реализации продукции малых предприятий через интернет-магазины. Другой вариант упрощения реализации - через объединение в кооперативы.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Сами предприниматели тоже внесли ряд предложений. В частности - отнести сельское хозяйство к пострадавшим отраслям, организовать контроль цен на ГСМ и минеральные удобрения. Большинство участников заседания выступили за расширение практики налоговых и кредитных каникул для предприятий АПК и пищевой промышленности, которые производят товары первой необходимости.

Предложения будут изучены и могут лечь в основу изменений в законодательстве и нормативно-правовом регулировании, заявили в рабгруппе. Ее глава, член комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов уверен в необходимости дополнительных мер. По его словам, на сельхозпредприятиях лежит огромная ответственность и нагрузка по обеспечению продовольствием россиян - таким образом, нельзя позволить, чтобы в этой отрасли были серьезные сбои.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Законодательная власть Госдума

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