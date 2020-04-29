В Германии могут разрешить футбольные матчи без зрителей

В четверг правительство Германии будет обсуждать будущее футбольного сезона, который, как и в других странах, был прерван из-за эпидемии коронавируса. В Немецкой футбольной лиге до последнего надеются, что власти все же разрешат возобновить уже в мае тренировки и игры, пусть даже на пустых стадионах. Как сообщает Deutsche Welle, Министерство труда ФРГ в целом одобрило идею так называемых "призрачных матчей", если те будут соответствовать строгим санитарным требованиям.

Рано или поздно футбольные матчи возобновятся, но серьезных ограничений во время игр, похоже, не избежать. Фото: Gettyimages

Ранее в СМИ попали утечки из концепции минтруда по организации матчей первой и второй бундеслиги в новых условиях. По данным портала Spiegel online, один из сценариев предполагает "помещение игроков, тренерского штаба, арбитров и тех, кто с ними непосредственно контактирует, на строгий карантин до конца сезона". Например, их могут поселить "в большом отеле с возможностью индивидуального размещения". Другой подход делает акцент на ужесточении "гигиенических стандартов".

Если его окончательно утвердят, футболистам придется весь матч бегать по полю в масках, причем не в простеньких одноразовых, а в полноценных медицинских респираторах, которые не должны сползать при физической активности. По регламенту менять их нужно каждые 15 минут, для чего судья будет всякий раз прерывать игру. При этом игрокам запретят трогать лицо, обниматься после забитых голов, демонстрировать неспортивное поведение в борьбе за мяч и приближаться друг к другу в раздевалке ближе чем на полтора метра. Предусмотрено их регулярное тестирование на "корону". Независимо от того, даст ли канцлер Меркель зеленый свет на возобновление игр, о матчах со зрителями придется забыть по меньшей мере до конца лета, пока в стране сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Футболистам придется весь матч бегать по полю в масках, причем не в простеньких одноразовых, а в полноценных медицинских респираторах

Тем временем власти Франции приняли решение запретить спортивные мероприятия в любом формате до сентября. Англичане не исключают, что возобновят национальный чемпионат по футболу 8 июня с допуском не более 400 человек на определенные стадионы. Ну а Высшая шведская футбольная лига, в свою очередь, надеется убедить местных политиков в том, чтобы с середины июня запустить полноценные матчи с фанатами на трибунах.

А как у нас?

На неделе состоялось общее собрание российской Премьер-лиги (РПЛ), где был рассмотрен вопрос возобновления чемпионата страны. По его итогам организация предложила клубам два варианта рестарта сезона - 21 или 28 июня.

Что касается вопроса о присутствии болельщиков на трибунах, то в РПЛ разрабатывают регламент проведения матчей без зрителей при сохранении ограничений.

Виктор Гончаренко, главный тренер ПФК ЦСКА: "Конечно, футбол существует для зрителей. Проводить матчи без них - наверное, это что-то не совсем правильное. Тем не менее мы подчинимся тому, что есть. Понимаем - есть проблемы".

Сергей Матвеев, главный тренер "Краснодара": "Понятно, что играть с болельщиками приятнее и веселее. Ситуация сложная. Можно сказать - не для футбола. Мое мнение - спорт без болельщиков не так интересен".

Сергей Прядкин, президент российской Премьер-лиги: "Матчи без зрителей - крайняя мера. Футбол существует для болельщиков. Даже ограничения по количеству зрителей уже бьют по всем. Почему обладатель VIP-билета должен идти на матч, а рядовой болельщик не может этого сделать? Об этом говорят и все клубы".

Иван Обляков, полузащитник ЦСКА и сборной России: "Думаю, сезон надо доиграть, даже если придется обойтись без болельщиков на трибунах. Время уходит, и надо успеть закончить чемпионат. Мы, футболисты, ждем возможности вновь выйти на поле и надеемся только на лучшее. Физически себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объеме задания нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро".

Зелимхан Бакаев, полузащитник сборной России и "Спартака": "Футбол без болельщиков - это не футбол. Без поддержки зрителей нет тех эмоций, но мы готовы к любому развитию событий. Знаем, что за нас болеют, переживают и смотрят".

Подготовил Артур Нанян