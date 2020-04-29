В Гидрометцентре скорректировали прогноз на май для Москвы

Гидрометцентр подготовил обновленный прогноз на май. В частности, для Москвы прогноз улучшен. Предполагается, что май в столичном регионе будет теплым.

Для Москвы преобладающей температурой мая по ночам будет плюс 7-12 градусов, а днем плюс 18-23 градуса, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Это уже выше климатической нормы.

В период похолодания по ночам температура может опускаться до плюс 2-7 градусов. Могут быть слабые заморозки на севере, востоке и западе Московской области, где есть низкие места.

Воздух интенсивно начнет прогреваться после 2 мая. 5 мая, по предварительному прогнозу, в Москве ожидается до плюс 25 тепла. Также, по предварительным данным, 8 и 9 мая в столице ночью плюс 7-12, днем 17-22 тепла. И кратковременные дожди.