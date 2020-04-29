В Ионическом море потерпел крушение вертолет НАТО, пилот погиб

В Ионическом море потерпел крушение вертолет НАТО модели Sikorsky CH-124 Sea King, передает РИА Новости со ссылкой на греческий ресурс militaire.gr​​​. На борту были шесть человек и пока найдено лишь тело пилота.

По данным военных, авария произошла западнее острова Кефалония. На месте идут поиски, в которых участвует канадский фрегат HMCS Fredericton, с борта которого и взлетел вертолет, а также итальянский и турецкий фрегаты.

Власти Греции, у границ зоны которой произошло ЧП, также предложили свою помощь, но пока военные пытаются справиться своими силами.