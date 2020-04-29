В Южной Корее в результате пожара погибли не менее 25 человек

В южнокорейском Ичхоне на стройке складского комплекса произошел крупный пожар. Уже подтверждена гибель 25 человек, однако власти предупреждают, что количество жертв возрастет. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин дал указание бросить все силы на спасение тех, кто остался в здании.

По данным местных властей, пожар начался в среду в полвторого дня по местному времени на стройке складского комплекса в волости Мога недалеко от города Ичхон провинции Кенги, что в нескольких десятках километров к востоку от Сеула. Помимо 25 погибших заявлено о семерых раненых. Ожидается, что количество жертв скорее всего увеличится. В момент возгорания на стройке работали 78 сотрудников, с подавляющим большинством из которых до сих пор нет связи. Лишь некоторые из них успели выбежать из здания, еще нескольких спасли пожарные. Судьба остальных неизвестна.

Для тушения пожара были мобилизованы около 70 единиц техники и более 150 пожарных, которые через три часа смогли подавить основной очаг возгорания, а к семи часам вечера полностью ликвидировали огонь.

Мун Чжэ Ин дал указание бросить все силы на спасение тех, кто мог остаться в живых, а также начать проработку вопроса о компенсациях семьям погибших и раненых. Также президент распорядился тщательно расследовать причины ЧП.

Согласно показаниям очевидцев, за несколько мгновений до пожара на подземных этажах комплекса прогремели несколько взрывов. Вскоре пламя очень быстро охватило комплекс и стало подниматься на верхние этажи. В качестве предварительной выдвинута версия, что пожар произошел в результате взрыва баллонов с кислородом из-за нарушений правил при сварке или окурка. Впрочем, эксперты пока отказываются озвучивать версии, говоря, что необходимо собрать больше информации.