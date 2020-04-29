В Канаде более 12 тысяч человек покинули дома из-за разлива рек

В канадском городе Форт-Макмюррей (провинция Альберта) около 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за разлива рек. Ситуация обострилась в воскресенье, когда резко повысился уровень воды в реках Атабаска и Клируотер.

По словам главы местного управления по чрезвычайным ситуациям Скотта Дэвиса, уже проведено более 200 спасательных операций. "Насколько я понимаю, это самое сильное половодье в регионе за последние 100 лет", - цитирует Дэвиса РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Власти почти полностью закрыли доступ в центральную часть города, где перемещаться теперь можно только на лодках. Местами вода залила первые этажи зданий, пишет ТАСС. Не исключено, что для помощи в ликвидации последствий разгула стихии прибудут военные.

В Форт-Макмюррей проживают около 66,5 тысячи человек. Пока о пострадавших информации нет.